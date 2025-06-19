Двукратная победительница Уимблдона Квитова объявила о завершении карьеры

ПРАГА, 19 июня. /ТАСС/. Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова завершит карьеру в конце 2025 года. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Последним турниром, в котором Квитова примет участие, станет US Open.
«Как и на всех этапах жизни, наступает день, когда приходит время для новой главы, и это время для меня уже наступило. Поэтому я хочу поделиться с вами тем, что 2025 год — это мой последний сезон в туре в качестве профессионала. Несмотря на то что такое решение всегда дается нелегко, для меня это счастливый момент. Я уйду из спорта с самой большой улыбкой на лице — с той самой, которую вы видели на корте и за его пределами на протяжении всей моей карьеры», — написала Квитова.
Квитовой 35 лет, ее наивысшей позицией в мировом рейтинге было второе место. Чешская теннисистка за карьеру выиграла 31 титул Женской теннисной ассоциации, в том числе дважды побеждала на Уимблдоне — одном из четырех турниров Большого шлема. В 2016 году спортсменка стала бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В составе сборной Чехии Квитова шесть раз выиграла Кубок Федерации (ныне — Кубок Билли Джин Кинг).