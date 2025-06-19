Двукратная победительница Уимблдона Квитова объявила о завершении карьеры

«Как и на всех этапах жизни, наступает день, когда приходит время для новой главы, и это время для меня уже наступило. Поэтому я хочу поделиться с вами тем, что 2025 год — это мой последний сезон в туре в качестве профессионала. Несмотря на то что такое решение всегда дается нелегко, для меня это счастливый момент. Я уйду из спорта с самой большой улыбкой на лице — с той самой, которую вы видели на корте и за его пределами на протяжении всей моей карьеры», — написала Квитова.