Михалков счастлив, что Мирра Андреева становится настоящей звездой тенниса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мирра Андреева становится настоящей звездой тенниса, она замечательная спортсменка. Такое мнение ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал народный артист России, председатель Союза кинематографистов России, герой труда РФ Никита Михалков.
«У меня сейчас нет особо времени следить за теннисом. Но то, что до меня долетает — я счастлив, особенно, что девочки становятся настоящими звездами тенниса. Мирра Андреева — просто замечательная, — сказал Михалков. — Я смотрел теннис, когда играл. Сейчас из-за спины играть не могу. Люблю смотреть, но завидую, и поэтому выключаю».
18-летняя Андреева является первой ракеткой России, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает седьмое место.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.