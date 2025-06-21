Михалков счастлив, что Мирра Андреева становится настоящей звездой тенниса

«У меня сейчас нет особо времени следить за теннисом. Но то, что до меня долетает — я счастлив, особенно, что девочки становятся настоящими звездами тенниса. Мирра Андреева — просто замечательная, — сказал Михалков. — Я смотрел теннис, когда играл. Сейчас из-за спины играть не могу. Люблю смотреть, но завидую, и поэтому выключаю».