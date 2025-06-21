Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виктория Азаренко вышла в финал квалификации Бад-Хомбурга, где сыграет с Кудерметовой

Победительница двух турниров «Большого шлема», 76-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала в квалификации травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

Источник: Чемпионат.com

Победительница двух турниров «Большого шлема», 76-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно стартовала в квалификации травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). В первом круге она обыграла американку Кэти Макнелли (211-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:2, 6:0.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Азаренко выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Макнелли один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в основную сетку турнира в Бад-Хомбурге Виктория Азаренко поборется с россиянкой Вероникой Кудерметовой.