Виктория Азаренко вышла в финал квалификации Бад-Хомбурга, где сыграет с Кудерметовой

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Азаренко выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Макнелли один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.