Первая ракетка Франции Фис снялся с Уимблдона

Причиной снятия первой ракетки Франции и 15-го номера мирового рейтинга стала травма спины — стрессовый перелом пятого поясничного позвонка. 30 мая Фис снялся с матча третьего круга «Ролан Гаррос», в котором он должен был встретиться с россиянином Андреем Рублевым.