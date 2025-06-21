Первая ракетка Франции Фис снялся с Уимблдона

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Французский теннисист Артюр Фис снялся с Уимблдона, следует из заявочного листа турнира.
Причиной снятия первой ракетки Франции и 15-го номера мирового рейтинга стала травма спины — стрессовый перелом пятого поясничного позвонка. 30 мая Фис снялся с матча третьего круга «Ролан Гаррос», в котором он должен был встретиться с россиянином Андреем Рублевым.
На Уимблдоне 2024 года Фис дошел до четвертого круга, где уступил австралийцу Алексу де Минауру со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 3:6.
Третий в сезоне турнир Большого шлема пройдет на травяных кортах Лондона с 30 июня по 13 июля.