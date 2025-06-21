Тренер Бублика — о тренировках: как сказал Саня, Галле на пиве не выигрывается

— Если Саня вышел на корт, то он тренировку отпашет от первой до последней минуты. Может быть, там образ какой-то сложился, что он не тренируется, что он только кайфует, — но нет, это пахарь дикий. Если тренировочный день шесть часов, он отпашет все шесть. По самоотдаче на тренировках к нему вообще вопросов нет.