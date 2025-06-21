Тренер Бублика — о тренировках: как сказал Саня, Галле на пиве не выигрывается

Тренер 45-й ракетки мира Александра Бублика Артём Супрунов рассказал об отношении казахстанского теннисиста к тренировкам.
— Если Саня вышел на корт, то он тренировку отпашет от первой до последней минуты. Может быть, там образ какой-то сложился, что он не тренируется, что он только кайфует, — но нет, это пахарь дикий. Если тренировочный день шесть часов, он отпашет все шесть. По самоотдаче на тренировках к нему вообще вопросов нет.
— То, что Саня кайфарик и ничего не делает — это просто миф, и те, кто так говорят, ничего не понимают в теннисе?
— Ну мы на самом деле за.
— Меньше ожиданий, меньше давления?
— Как говорят люди, видимо, что ожидания всё-таки какие-то большие всё равно. Но, как сказал Саня, Галле на пиве не выигрывается, — рассказал Супрунов в эфире Youtube-канала Mr.Tennis.
Напомним, сегодня, 21 июня, Бублик в полуфинале турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) сыграет с россиянином Кареном Хачановым.