«Нигде это не освещали». Тренер Бублика раскрыл причины неудач Александра в 2024 году

Другой ещё момент: теннис, в принципе, изменился очень сильно в плане теннисных кортов. Они стали очень медленные, мячи изменились. Вы можете это посмотреть не только по Саше, но и по другим теннисистам, кто сейчас не на своих местах. Нужно было время на адаптацию, подстроиться под эти условия. На это, конечно, нужно было время, потихоньку начинаем к этому привыкать", — сказал Супрунов на YouTube-канале Mr. Tennis.