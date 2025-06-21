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«Нигде это не освещали». Тренер Бублика раскрыл причины неудач Александра в 2024 году

Артём Супрунов, тренер казахстанского теннисиста Александр Бублика, рассказал о причинах неудачных выступлений спортсмена во второй половине 2024 года.

Источник: Чемпионат.com

Артём Супрунов, тренер казахстанского теннисиста Александр Бублика, рассказал о причинах неудачных выступлений спортсмена во второй половине 2024 года.

"Мало кто знает, что у него в прошлом году была травма очень неприятная, которая подвыбила его. Он какое-то время совсем плохо двигался, потому что болела нога. Мы это нигде так не освещали, Саша это не освещал. То есть знали самые близкие и всё.

Другой ещё момент: теннис, в принципе, изменился очень сильно в плане теннисных кортов. Они стали очень медленные, мячи изменились. Вы можете это посмотреть не только по Саше, но и по другим теннисистам, кто сейчас не на своих местах. Нужно было время на адаптацию, подстроиться под эти условия. На это, конечно, нужно было время, потихоньку начинаем к этому привыкать", — сказал Супрунов на YouTube-канале Mr. Tennis.