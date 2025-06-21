Арина Соболенко проиграла Вондроушовой в полуфинале турнира WTA-500 в Берлине

В Берлине завершился полуфинальный матч травяного турнира категории WTA-500 между трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и победительницей Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой из Чехии. Игра закончилась победой чешской спортсменки в двух сетах — 6:2, 6:4.