Даниил Медведев впервые в сезоне вышел в финал турнира ATP

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4 в пользу Медведева. В другом полуфинале сыграют россиянин Карен Хачанов и представитель Казахстана Александр Бублик.
Медведев вышел в финал турнира ATP впервые с марта 2024 года, когда уступил испанцу Карлосу Алькарасу в решающем матче соревнований в американском Индиан-Уэллсе. Последний титул россиянин завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.
Медведеву 29 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Звереву 28 лет, он располагается на 3-й строчке в мировом рейтинге. Представитель Германии выиграл 24 турнира ATP и доходил до финалов Открытого чемпионата США (2020), Открытого чемпионата Франции (2024) и Открытого чемпионата Австралии (2025). Он является олимпийским чемпионом (2021) в одиночном разряде.
Турнир в Галле относится к категории ATP 500 и проводится на травяных кортах. Призовой фонд составляет более €2,5 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Из россиян турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).