Медведев о победе над Зверевым: «Я доволен уровнем — здорово сыграл. Мог бы лучше, когда вел с брейком во втором сете»

В полуфинале он обыграл Александра Зверева 7:6 (3), 6:7 (1), 6:4.
«Очень длинный матч, много всего хочется сказать. Я доволен уровнем — здорово сыграл. Мог бы лучше, когда вел с брейком во втором сете. Но в третьем сете была та же история — как только я делал брейк, он внезапно начинал лучше принимать, лучше играть. Так что я доволен, что в третьем сете сыграл собраннее, отыграл брейк-пойнты (четыре, когда повел 2:1 — Спортс).
Конечно, хотелось бы реализовать матчболы во втором сете. На первом я рискнул и ошибся. На втором решил играть помедленнее, дождаться его ошибки — но он провел отличный розыгрыш. Рад, что в итоге победил. Так что это не имеет значения».
Медведев выиграл у Зверева четыре матча подряд и семь из последних восьми (единственное поражение — в Цинциннати в 2023-м).
«Все матчи были упорные. И могли закончиться иначе. Например, в проигранном матче у меня был брейк-пойнт при счете 3:3 в решающем сете — и я проиграл 3:6. Так что борьба упорная. Где-то мне повезло, где-то я лучше проводил концовку».