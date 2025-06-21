Медведев о победе над Зверевым: «Я доволен уровнем — здорово сыграл. Мог бы лучше, когда вел с брейком во втором сете»

«Очень длинный матч, много всего хочется сказать. Я доволен уровнем — здорово сыграл. Мог бы лучше, когда вел с брейком во втором сете. Но в третьем сете была та же история — как только я делал брейк, он внезапно начинал лучше принимать, лучше играть. Так что я доволен, что в третьем сете сыграл собраннее, отыграл брейк-пойнты (четыре, когда повел 2:1 — Спортс).



Конечно, хотелось бы реализовать матчболы во втором сете. На первом я рискнул и ошибся. На втором решил играть помедленнее, дождаться его ошибки — но он провел отличный розыгрыш. Рад, что в итоге победил. Так что это не имеет значения».