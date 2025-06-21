Каспер Рууд снялся с Уимблдона-2025 из-за травмы колена

Последним турниром, на котором выступал Рууд, является «Ролан Гаррос» — 2025. В матче второго круга он потерпел поражение от португальца 41-го номера рейтинга Нуну Боржеша. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:0 в пользу Нуну. Уже по ходу того поединка Рууд испытывал проблемы со здоровьем.