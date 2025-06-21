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«Последний русский, которого я еще не обыгрывал». Бублик — о финале с Медведевым в Галле

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об отношении к сопернику по финальному матчу турнира АТР-500 в Галле (Германия) россиянину Даниилу Медведеву.

Источник: Чемпионат.com

В полуфинале турнира в Галле Александр Бублик обыграл российского теннисиста Карена Хачанова (4:6, 7:6 (7:5), 6:4).

— Ты сыграешь с Даниилом, которого пока ни разу не обыгрывал…

— Он, по сути, последний русский, которого я ещё не обыгрывал в своей жизни… Я побеждал всех остальных. Даниил был моим проклятием на протяжении всей карьеры. Но, как однажды сказал мне один мудрый человек: каждый раз, когда ты проигрываешь кому-то, математически ты становишься ближе к победе. Будем надеяться, что завтра — тот самый счастливый день, — сказал Бублик в интервью на корте после полуфинального матча турнира.