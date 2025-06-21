Российского финала в Галле не будет. Хачанов не смог остановить сносящего всех на своем пути Бублика

На травяном турнире категории ATP 500 в немецком Галле состоялась последняя полуфинальная встреча: Карен Хачанов противостоял бывшему российскому, а ныне казахстанскому теннисисту Александру Бублику.
Перед матчем Карен вел по личным встречам со счетом 1−0. Он выиграл 6:4, 6:4 в 2020 году на харде «мастерса» — формально в Цинциннати, а по факту на кортах US Open, куда тот был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Тем не менее от Александра ждали многого, ведь он был на кураже: в ⅛ финала преподнес главную сенсацию всего турнира, отправив домой первую ракетку мира Янника Синнера (3:6, 6:3, 6:4), а затем играючи выбил Томаша Махача — 7:6 (7:2), 6:3.
В итоге Бублик переиграл Хачанова в трех сетах — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. И теперь встретится в финале с Даниилом Медведевым.
Начало осталось за Хачановым
В начале встречи у обоих не всегда проходила первая подача, но это не мешало им ее забирать. А уже в третьем гейме довольно неожиданно случился брейк, который сделал Хачанов. Россиянин был сильнее соперника в обменах на задней линии, и тот после двойной ошибки свалился на 0:40. Два брейк-пойнта Бублику удалось отыграть эйсами, а вот третий не получилось.
Подтверждая брейк, Карен взял гейм под ноль — 3:1. Оставшиеся проходили при преимуществе подающего, и такое развитие событий полностью устраивало Хачанова.
В концовке россиянин подал на партию, использовав первый же сетбол, — 6:4 всего за 31 минуту.
Любимые трюки
Во втором сете развернулась настоящая борьба, никому из теннисистов не удавалось подобраться к очкам на приеме. В шестом гейме Бублик сумел осложнить жизнь оппоненту, заработал брейк-пойнт, но Карен после этого сыграл безошибочно, забрал три розыгрыша подряд и сравнял счет — 3:3.
«Я дожал его, ребята». Бублик сотворил сенсацию, обыграв Синнера на турнире в Галле.
Александр подавал в нечетных геймах и в силу этого регулярно выходил вперед. Он понимал: ход встречи необходимо менять, эмоционально ругался матом (в частности, говорил, что лучше бы играл этим вечером в карты) и пытался вывести Хачанова из себя. Например, в девятом гейме Бублик при 40:0 в свою пользу дважды подал с руки (первой и второй подачей) — и добился успеха. Однако Карена эти трюки не смутили.
Дело дошло до тай-брейка, в котором все решили удачные действия на приеме представителя Казахстана на 11-м мяче. Хачанов тогда успел к укороченному, но пробил в коридор. Уже в следующем розыгрыше Александр обманул соперника и забрал партию.
Бублик чуть не отдал три матчбола
Все решалось в третьей партии. Казалось, что психологическое преимущество все равно осталось на стороне Карена. Он играл очень спокойно и удержал подачу в первом гейме. Во втором Бублик подарил ему брейк-пойнт, сделав три двойные ошибки подряд. Однако Хачанов этим шансом не воспользовался, о чем потом сильно пожалел.
Игра на какое-то время вернулась к прежнему сценарию, где каждый поочередно забирал свои подачи. Глобальные перемены произошли в седьмом гейме, хотя ничто не предвещало беды: россиянин вел 40:15, но потом дважды ошибся на подаче, перестал попадать в корт во время розыгрышей, а на брейк-пойнте Бублик принял навылет и вырвался вперед с брейком.
Именно этот перевес позволил Александру подавать на матч. Он очень быстро заработал тройной матчбол, но затем создал интригу: ошибся и упустил его, а еще подарил брейк-пойнт Хачанову. Карен, сам того не ожидая, не выдержал в перестрелке, и с четвертого матчбола Бублик взял вверх — за 2 часа 3 минуты.
Дальше — Медведев
Таким образом, Бублик впервые в сезоне и в 12-й раз в своей карьере вышел в финал турнира ATP. В предыдущих 11 титульных встречах у него четыре победы и семь поражений. По итогам недели казахстанец уже точно вернется в топ-35, а Хачанов — в топ-20.
За титул Бублик сыграет с Даниилом Медведевым (0:6 в личных встречах), который не был в финале турнира уровня ATP с марта 2024-го, когда он боролся за титул в Индиан-Уэллсе.
Настрой у Александра, как всегда, боевой. «Медведев — последний российский теннисист, которого я еще не побеждал. Остальных я всех обыгрывал. Сегодня впервые победил Карена. Даниил был проклятием всю мою карьеру. Но, как мне сказал мудрый человек, чем больше ты кому-то уступаешь, тем больше математических шансов, что в следующий раз ты победишь. Будем надеяться, завтра мне повезет», — сказал Бублик в интервью на корте.
Автор: Роман Кольцов