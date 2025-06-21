Российского финала в Галле не будет. Хачанов не смог остановить сносящего всех на своем пути Бублика

В начале встречи у обоих не всегда проходила первая подача, но это не мешало им ее забирать. А уже в третьем гейме довольно неожиданно случился брейк, который сделал Хачанов. Россиянин был сильнее соперника в обменах на задней линии, и тот после двойной ошибки свалился на 0:40. Два брейк-пойнта Бублику удалось отыграть эйсами, а вот третий не получилось.