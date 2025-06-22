Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Из-за них я сегодня проиграла». Ван Синьюй пошутила о своей команде после поражения

49-я ракетка мира китаянка Ван Синьюй с юмором прокомментировала своё поражение в финале турнира WTA-500 в Берлине от чешки Маркеты Вондроушовой (6:7 (10:12), 6:4, 2:6).

Источник: Чемпионат.com

49-я ракетка мира китаянка Ван Синьюй с юмором прокомментировала своё поражение в финале турнира WTA-500 в Берлине от чешки Маркеты Вондроушовой (6:7 (10:12), 6:4, 2:6).

"Хочу сказать, что Маркета и её команда проделали отличную работу. Ты показываешь отличный теннис, и очень здорово видеть тебя снова в туре. Удачи на Уимблдоне.

И напоследок хочу поблагодарить свою команду. Именно из-за них я сегодня и проиграла (смеётся)", — сказала Синьюй на церемонии награждения.

Стоит отметить, что финал турнира в Берлине стал первым для Ван Синьюй в карьере. Она дошла до решающей стадии, пройдя через квалификацию.