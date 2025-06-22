Давыденко — о финале Галле: если будет ситуация с качелями, у Медведева шансов больше

Давыденко: чуть-чуть да, но всё равно не до конца. Если в момент спада [в игре Бублика] Медведев возьмётся и будет играть сконцентрировано… Вся игра Медведева заключается в стабильности — от первого мяча до последнего. Если Бублик будет играть в невероятный теннис, конечно, Медведеву будет сложно. Но если будет ситуация, как в матче Хачанов — Бублик с качелями, у Даниила шансов больше, — сказали эксперты в эфире BB Tennis.