Эрика Андреева попробует пробиться на свой второй Уимблдон: все россияне в квалификации

176-й номер рейтинга WTA Елена Приданкина ещё не играла в основных сетках ТБШ. Пока у неё два поражения в первых кругах квалификации — на Australian Open и «Ролан Гаррос» этого года. Отбор на Уимблдон Приданкина начнёт матчем с австралийкой Присциллой Хон (30). А в финале Елена может сыграть с 18-летней канадкой Викторией Мбоко (6), прогрессирующей в последнее время. Мбоко сейчас занимает 96-е место в рейтинге. В начале этого года у неё была серия из 20 побед — пусть на «челленджерах», но всё же.