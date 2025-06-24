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Белорусские теннисистки стартуют в квалификации Уимблдонского турнира

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки стартуют в квалификации Уимблдонского турнира — третьего из серии «Большого шлема», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Первой из белорусок на травяные корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба выйдет Кристина Дмитрук (203-й номер рейтинга WTA), которая встретится с китаянкой Ван Сиюй (165). Соперницей Ирины Шиманович (170) будет британская теннисистка Амелия Раецки (421), а Александра Саснович (108) сыграет с испанкой Карлотой Мартинес Сирес (228). Чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Две белоруски сразу стартуют с основного этапа — первая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко (105). Сегодня Азаренко проведет матч ⅛ финала турнира в немецком Бад-Хомбурге против польской теннисистки Иги Свентек (8).

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.