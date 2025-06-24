Белорусские теннисистки стартуют в квалификации Уимблдонского турнира

Первой из белорусок на травяные корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба выйдет Кристина Дмитрук (203-й номер рейтинга WTA), которая встретится с китаянкой Ван Сиюй (165). Соперницей Ирины Шиманович (170) будет британская теннисистка Амелия Раецки (421), а Александра Саснович (108) сыграет с испанкой Карлотой Мартинес Сирес (228). Чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера.