Крейчикова вышла во второй круг Истбурна, отыграв два матчбола у Дарт

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Крейчикова выполнила пять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Дарт один эйс, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.