Рахимова пробилась во второй круг турнира в Истбурне

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто в первом круге травяного турнира категории WTA 250 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого составляет 389 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу 23-летней россиянки. Теннисистки провели на корте 2 часа 56 минут.
Во втором круге Рахимова, занимающая 87-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), встретится с победительницей матча между британкой Мими Сюй и американкой Пейтон Стирнс (6-й номер посева).