Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две белоруски победили на старте квалификации Уимблдонского турнира

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки победно стартовали в квалификации Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в первом раунде Александра Саснович менее чем за час разгромила испанку Карлоту Мартинес Сирес — 6:0, 6:0. Еще одна белоруска Ирина Шиманович одолела на двух тай-брейках британскую теннисистку Амелию Раецки — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2). Следующей соперницей Шиманович будет представительница Латвии Дарья Семенистая. А вот Кристина Дмитрук уступила в трехсетовом поединке китаянке Ван Сиюй — 5:7, 6:3, 3:6.

Чтобы пробиться в основную сетку Уимблдона, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Две белоруски сразу стартуют с основного этапа — первая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.