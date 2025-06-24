Две белоруски победили на старте квалификации Уимблдонского турнира

Сегодня в первом раунде Александра Саснович менее чем за час разгромила испанку Карлоту Мартинес Сирес — 6:0, 6:0. Еще одна белоруска Ирина Шиманович одолела на двух тай-брейках британскую теннисистку Амелию Раецки — 7:6 (8:6), 7:6 (7:2). Следующей соперницей Шиманович будет представительница Латвии Дарья Семенистая. А вот Кристина Дмитрук уступила в трехсетовом поединке китаянке Ван Сиюй — 5:7, 6:3, 3:6.