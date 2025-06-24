«Спало напряжение». Швёнтек прокомментировала победу над Азаренко в первом матче на траве

— На самом деле совершенно нет. Я из тех, кто любит проводить время за тренировками. Я на самом деле получают удовольствие от тренировок. У моего тренера всегда есть подсказки и советы, как мне что-то улучшить. Да и во время соревнований и перелётов не всегда бывает время просто потренироваться, — сказала Швёнтек в интервью на корте.