«Думал, что меня разорвут, но выбрал $ 1 млн». Цонга — о выставочном турнире в 2014 году

Я подумал, что пресса меня разорвёт — ведь это было сразу после финала Кубка Дэвиса. Но потом сказал себе: мне нужно принять решение — либо я иду за деньгами, которые позволят мне инвестировать в себя и свою карьеру, либо отказываюсь, потому что кому-то это может не понравиться… Я выбрал $ 1 млн", — приводит слова Цонги Punto de Break.