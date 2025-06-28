Евгений Кафельников назвал главных фаворитов на победу на Уимблдоне-2025 у женщин

Перспективы Мирры Андреевой на Уимблдоне не самые лучшие. Игровой практики на траве у нее мало, в этом году всего три матча, вчера вот она проиграла во втором круге. Три матча на траве недостаточно, чтобы комфортно чувствовать себя на этом покрытии. Но мы надеемся, конечно, на лучшее. Но не могу сказать, что в данном случае я оптимистично настроен", — приводит слова Кафельникова РБ Спорт.