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Евгений Кафельников назвал главных фаворитов на победу на Уимблдоне-2025 у женщин

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников высказал мнение о том, кто будет считаться главными фаворитами на победу в одиночном турнире у женщин на Уимблдоне-2025.

Источник: Чемпионат.com

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников высказал мнение о том, кто будет считаться главными фаворитами на победу в одиночном турнире у женщин на Уимблдоне-2025.

"В женской сетке безусловные фавориты всегда Арина Соболенко и всегда Кори Гауфф. Швёнтек уже не на первых позициях. К сожалению, про Елену Рыбакину тоже самое можно сказать. Поэтому либо Соболенко, либо Гауфф.

Перспективы Мирры Андреевой на Уимблдоне не самые лучшие. Игровой практики на траве у нее мало, в этом году всего три матча, вчера вот она проиграла во втором круге. Три матча на траве недостаточно, чтобы комфортно чувствовать себя на этом покрытии. Но мы надеемся, конечно, на лучшее. Но не могу сказать, что в данном случае я оптимистично настроен", — приводит слова Кафельникова РБ Спорт.

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