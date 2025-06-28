Джессика Пегула стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, обыграв в финале Швёнтек

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Джессика Пегула сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Ига Швёнтек выполнила девять эйсов, допустила три двойных ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, который ей удалось заработать за время матча.