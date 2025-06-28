Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джессика Пегула стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге, обыграв в финале Швёнтек

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула стала чемпионкой травяного турнира WTA-500, проходящего в немецком Бад-Хомбурге, обыграв в финале турнира польскую теннисистку Игу Швёнтек (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Источник: Чемпионат.com

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула стала чемпионкой травяного турнира WTA-500, проходящего в немецком Бад-Хомбурге, обыграв в финале турнира польскую теннисистку Игу Швёнтек (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За время матча Джессика Пегула сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Ига Швёнтек выполнила девять эйсов, допустила три двойных ошибки и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт, который ей удалось заработать за время матча.

Для Джессики Пегулы чемпионский титул в Бад-Хомбурге стал девятым в карьере и третьим в сезоне-2025. Ранее она побеждала на турнирах WTA-500 в Чартльстоне (США) и WTA-250 в Остине.