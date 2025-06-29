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«Сильно отличается». Гауфф — о разнице в перемещении по корту на грунте и на траве

Двукратная чемпионка турниров серии «Большого шлема», вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, в чём для неё существуют отличия в игре на грунте и на траве.

Источник: Чемпионат.com

Двукратная чемпионка турниров серии «Большого шлема», вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, в чём для неё существуют отличия в игре на грунте и на траве.

«Безусловно, перемещение — оно явно сильно отличается от игры на грунте. Я несколько раз упала во время матча в Берлине (травяной турнир категории WTA-500. — Прим. “Чемпионата”). Ты проводишь много недель на грунте, где всё работает определённым образом. Потом выходишь на траву, и есть 13 дней, чтобы не полностью изменить свою игру, ведь основа остаётся, но немного перестроиться, немного изменить стиль игры», — приводит слова Гауфф пресс-служба Уимблдона.

Кори Гауфф примет участие в розыгрыше Уимблдона-2025. Турнир в женском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 12 июня.