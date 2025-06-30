Фоньини плакал в раздевалке после матча с Алькарасом: «Не ожидал, что сыграю с ним пять сетов»

— Оглядываясь на свою карьеру, могу сказать, что доволен. Я играл со всей страстью, все это знают. Повезло провести 15 лет с Большой тройкой, Энди [Марреем] и другими легендами тенниса. Потом мне выпала возможность дважды сыграть с Карлосом и один раз с Янником [Синнером]. Как уже говорил, испытываю смешанные чувства. Трудно подобрать слова — эмоции переполняют, в голове всплывают образы. Думаю, через пару дней смогу сказать больше, — сказал Фоньини на пресс-конференции.