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Фоньини плакал в раздевалке после матча с Алькарасом: «Не ожидал, что сыграю с ним пять сетов»

Об этом он рассказал на пресс-конференции после поражения в первом круге «Уимблдона».

Источник: Спортс"

— Что вы чувствовали, когда Карлос указал на вас, чтобы зрители аплодировали после матча?

— Если честно, меня переполняли эмоции. Плакал в раздевалке. Не ожидал, что сыграю с ним пять сетов. Приехал сюда без особых ожиданий — после травмы в начале года играл слабо, редко побеждал. Но лучшего способа провести матч на этом корте с таким выдающимся чемпионом не придумать. Я очень уважаю Карлоса и его команду.

— У вас потрясающая карьера, вы играли против Большой тройки…

— К сожалению, да (смеется).

— Как сравнить игру с Карлосом и теми игроками?

— Оглядываясь на свою карьеру, могу сказать, что доволен. Я играл со всей страстью, все это знают. Повезло провести 15 лет с Большой тройкой, Энди [Марреем] и другими легендами тенниса. Потом мне выпала возможность дважды сыграть с Карлосом и один раз с Янником [Синнером]. Как уже говорил, испытываю смешанные чувства. Трудно подобрать слова — эмоции переполняют, в голове всплывают образы. Думаю, через пару дней смогу сказать больше, — сказал Фоньини на пресс-конференции.