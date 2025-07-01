Казахстанская теннисистка потребовала удалить зрителя с корта на Уимблдоне

По ходу матча первого круга с американкой Амандой Анисимовой Путинцева обратилась к судье. Она посчитала находящегося на трибуне зрителя сумасшедшим и опасным. Спортсменка попросила увести этого человека, отказавшись играть до исполнения своего требования.