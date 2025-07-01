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Азаренко проиграла в 1/64 финала Уимблдонского турнира

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (87-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение на старте Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК

В сегодняшнем матче первого раунда белоруска встречалась с российской теннисисткой Анастасией Захаровой (95) и уступила — 2:6, 6:2, 1:6. В 1/32 финала россиянка сыграет с победительницей поединка между американкой Кори Гауфф (2) и украинкой Даяной Ястремской (42).

Накануне две белорусские теннисистки успешно начали выступления на траве Уимблдона. Первая ракетка планеты Арина Соболенко обыграла в двух партиях канадку Карсон Брэнстин (194) — 6:1, 7:5, а Александра Саснович (107), пробившаяся в основную сетку через квалификацию, одолела за 3,5 часа представительницу Франции Варвару Грачеву (92) — 6:4, 6:7, 7:6.

138-й по счету Уимблдонский турнир завершится 13 июля. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов. Год назад чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.