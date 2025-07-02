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Зверев после поражения на «Уимблдоне»: «Сейчас мне, наверное, впервые в жизни нужна терапия»

В первом круге «Уимблдона» № 3 в мире проиграл Артуру Риндеркнешу — 6:7 (3), 7:6 (8), 3:6, 7:6 (5), 6:4.

Источник: Спортс"

"На корте я иногда чувствую себя очень одиноким. У меня психологические проблемы. Я об этом говорю еще с Australian Open.

Стараюсь с этим справиться, выбраться из этой ямы. Но постоянно оказываюсь в ней снова.

В целом по жизни я чувствую себя довольно одиноким. А это не очень приятное чувство.

Сейчас мне, наверное, впервые в жизни нужна терапия. Я прошел через очень многие трудности. Через трудности с медиа, через трудности в жизни.

У меня никогда раньше не было такого ощущения пустоты. Я просто не испытываю радости от того, чем занимаюсь. Речь даже не о теннисе — за пределами корта все так же.

Даже когда я выигрываю, как было в Штутгарте или Галле, у меня нет того чувства, которое было раньше, когда я был счастлив и мотивирован. Сейчас такого нет — впервые в жизни".