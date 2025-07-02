Зверев после поражения на «Уимблдоне»: «Сейчас мне, наверное, впервые в жизни нужна терапия»

"На корте я иногда чувствую себя очень одиноким. У меня психологические проблемы. Я об этом говорю еще с Australian Open.
Стараюсь с этим справиться, выбраться из этой ямы. Но постоянно оказываюсь в ней снова.
В целом по жизни я чувствую себя довольно одиноким. А это не очень приятное чувство.
Сейчас мне, наверное, впервые в жизни нужна терапия. Я прошел через очень многие трудности. Через трудности с медиа, через трудности в жизни.
У меня никогда раньше не было такого ощущения пустоты. Я просто не испытываю радости от того, чем занимаюсь. Речь даже не о теннисе — за пределами корта все так же.
Даже когда я выигрываю, как было в Штутгарте или Галле, у меня нет того чувства, которое было раньше, когда я был счастлив и мотивирован. Сейчас такого нет — впервые в жизни".