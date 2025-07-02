Джокович никогда не проигрывал в первом круге «Уимблдона»

Джокович 20-й раз выступает на «Уимблдоне» и никогда не проигрывал в первом круге.
В целом последний раз он вылетал после стартового матча на «Большом шлеме» на Australian Open-2006.
Дальше серб встретится с Дэном Эвансом.
Он обыграл Александра Мюллера — 6:2, 6:7 (7), 6:2, 6:2.
Джокович 20-й раз выступает на «Уимблдоне» и никогда не проигрывал в первом круге.
В целом последний раз он вылетал после стартового матча на «Большом шлеме» на Australian Open-2006.
Дальше серб встретится с Дэном Эвансом.