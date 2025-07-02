Соболенко пробилась в 1/16 финала Уимблдонского теннисного турнира

В сегодняшнем поединке 1/32 финала белоруска победила чешскую теннисистку Марию Боузкову, которая занимает 48-е место в мировом рейтинге, — 7:6 (7:4), 6:4. В третьем раунде Соболенко встретится с победительницей матча между представительницей Великобритании Эммой Радукану (40-й номер рейтинга WTA) и чешкой Маркетой Вондроушовой (73). На старте Арина Соболенко победила канадскую теннисистку Карсон Брэнстин (194) — 6:1, 7:5.