Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко пробилась в 1/16 финала Уимблдонского теннисного турнира

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла второй матч Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

В сегодняшнем поединке 1/32 финала белоруска победила чешскую теннисистку Марию Боузкову, которая занимает 48-е место в мировом рейтинге, — 7:6 (7:4), 6:4. В третьем раунде Соболенко встретится с победительницей матча между представительницей Великобритании Эммой Радукану (40-й номер рейтинга WTA) и чешкой Маркетой Вондроушовой (73). На старте Арина Соболенко победила канадскую теннисистку Карсон Брэнстин (194) — 6:1, 7:5.

Также сегодня еще одна белоруска Александра Саснович (107) встретится с украинкой Элиной Свитолиной (13). В 1/64 финала Саснович одолела в трехсетовом поединке представительницу Франции Варвару Грачеву (92) — 6:4, 6:7, 7:6.

Вчера Виктория Азаренко (87) в первом раунде одиночного разряда уступила россиянке Анастасии Захаровой (95) — 2:6, 6:2, 1:6. Завтра Виктория Азаренко и американка Эшлин Крюгер в стартовом матче парного разряда сыграют с бельгийско-румынским тандемом Греет Миннен/Моника Никулеску.

Уимблдонский турнир завершится 13 июля. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов. Год назад чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.