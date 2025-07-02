Соболенко пробилась в 1/16 финала Уимблдонского теннисного турнира

В сегодняшнем поединке 1/32 финала белоруска победила чешскую теннисистку Марию Боузкову, которая занимает 48-е место в мировом рейтинге, — 7:6 (7:4), 6:4. В третьем раунде Соболенко встретится с победительницей матча между представительницей Великобритании Эммой Радукану (40-й номер рейтинга WTA) и чешкой Маркетой Вондроушовой (73). На старте Арина Соболенко победила канадскую теннисистку Карсон Брэнстин (194) — 6:1, 7:5.
Также сегодня еще одна белоруска Александра Саснович (107) встретится с украинкой Элиной Свитолиной (13). В 1/64 финала Саснович одолела в трехсетовом поединке представительницу Франции Варвару Грачеву (92) — 6:4, 6:7, 7:6.
Вчера Виктория Азаренко (87) в первом раунде одиночного разряда уступила россиянке Анастасии Захаровой (95) — 2:6, 6:2, 1:6. Завтра Виктория Азаренко и американка Эшлин Крюгер в стартовом матче парного разряда сыграют с бельгийско-румынским тандемом Греет Миннен/Моника Никулеску.
Уимблдонский турнир завершится 13 июля. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов. Год назад чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.