Российская сенсация на Уимблдоне! Рахимова выбила прошлогоднюю финалистку

Паолини считалась фаворитом встречи, и её статус закрепился, когда в четвёртом гейме итальянка забрала подачу Рахимовой. Но россиянка не сдавалась — и едва не спасла сет. В следующих двух геймах на приёме Камилла не использовала три брейк-пойнта. То, что она не смогла сделать в середине партии, получилось воплотить в жизнь в концовке, — Рахимова не позволила Паолини подать на сет при 5:3. Однако последнее слово осталось за более опытной итальянкой. В 10-м гейме Жасмин провела обратный брейк, а значит, вся партия осталась за ней — 6:4 за 46 минут. Исход, вероятно, был бы иным, если бы не неудачные действия Рахимовой на подаче — 47% попадания первой и шесть двойных ошибок.