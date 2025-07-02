Саснович проиграла во втором круге Уимблдонского турнира

Сегодня в игре второго раунда белоруска встречалась с 13-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и проиграла — 2:6, 4:6. В 1/16 финала Свитолина сыграет с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс (23). В первом круге Александра Саснович за 3,5 часа одолела в трехсетовом поединке представительницу Франции Варвару Грачеву (92) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Саснович пробилась в основную сетку Уимблдона, одержав три победы в квалификации.