Саснович проиграла во втором круге Уимблдонского турнира

Сегодня в игре второго раунда белоруска встречалась с 13-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и проиграла — 2:6, 4:6. В 1/16 финала Свитолина сыграет с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс (23). В первом круге Александра Саснович за 3,5 часа одолела в трехсетовом поединке представительницу Франции Варвару Грачеву (92) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Саснович пробилась в основную сетку Уимблдона, одержав три победы в квалификации.
Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко в 1/32 обыграла чешку Марию Боузкову (48) — 7:6, 6:4. На старте Соболенко победила канадскую теннисистку Карсон Брэнстин (194) — 6:1, 7:5, а в ⅙ финала будет соперничать с представительницей Великобритании Эммой Радукану (40).
Уимблдонский турнир завершится 13 июля. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов. Год назад чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.