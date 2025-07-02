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Саснович проиграла во втором круге Уимблдонского турнира

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (107-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на Уимблдонском турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Белоруссии

Сегодня в игре второго раунда белоруска встречалась с 13-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной и проиграла — 2:6, 4:6. В 1/16 финала Свитолина сыграет с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс (23). В первом круге Александра Саснович за 3,5 часа одолела в трехсетовом поединке представительницу Франции Варвару Грачеву (92) — 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). Саснович пробилась в основную сетку Уимблдона, одержав три победы в квалификации.

Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко в 1/32 обыграла чешку Марию Боузкову (48) — 7:6, 6:4. На старте Соболенко победила канадскую теннисистку Карсон Брэнстин (194) — 6:1, 7:5, а в ⅙ финала будет соперничать с представительницей Великобритании Эммой Радукану (40).

Уимблдонский турнир завершится 13 июля. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов. Год назад чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.