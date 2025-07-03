«У нас с Сашей отличные отношения, мне он очень нравится как человек. Мы часто обсуждаем теннис и разные жизненные темы, включая технические моменты. Мы общались после тренировок на “Уимблдоне” — он спрашивал, я делился. Он знает, что может ко мне обратиться. Понимаю, что он переживает, — сам не раз сталкивался с пустотой, отсутствием радости от игры или неудовлетворенностью результатами. Это часть пути — нельзя всегда быть на пике. Он много играл в этом году — возможно, перегружен турнирами и нуждается в перерыве для восстановления. Решение за ним и его семьей. Я ему сочувствую — тема ментального здоровья в теннисе раньше не поднималась, но заслуживает внимания. Уважаю тех, кто решается об этом говорить. Желаю ему всего наилучшего, и если понадоблюсь, я рядом", — сказал Джокович на пресс-конференции. Зверев в яме — на корте ему одиноко, в жизни ничего не радует.