Янчук: теннисистка Самсонова играла агрессивнее Касаткиной в матче на Уимблдоне

«Победа Самсоновой была закономерной. Она играла намного мощнее, активнее, агрессивнее Касаткиной, — сказал Янчук. — Именно такой теннис больше подходит для травяных кортов. Касаткина больше действует комбинационно, ей не хватает остроты в игре, но на траве побеждает тот, кто играет острее».