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Янчук: теннисистка Самсонова играла агрессивнее Касаткиной в матче на Уимблдоне

Россиянка одержала победу в двух сетах.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Людмила Самсонова играла более мощно и агрессивно представительницы Австралии Дарьи Касаткиной в матче третьего круга Уимблдона. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Самсоновой. До марта 2025 года Касаткина выступала за Россию.

«Победа Самсоновой была закономерной. Она играла намного мощнее, активнее, агрессивнее Касаткиной, — сказал Янчук. — Именно такой теннис больше подходит для травяных кортов. Касаткина больше действует комбинационно, ей не хватает остроты в игре, но на траве побеждает тот, кто играет острее».

Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля.