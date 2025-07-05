Рыбакина проиграла Таусон в третьем круге турнира Уимблдона

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, уступила датчанке Кларе Таусон в матче третьего круга Уимблдонского теннисного турнира, проходящего на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой посеянной под 23-м номером Таусон со счетом 7:6 (8:6), 6:3. Рыбакина была посеяна под 11-м номером. Продолжительность матча, который прерывался из-за дождя, составила 2 часа 16 минут.
Рыбакина является победительницей Уимблдона 2022 года. До 2018 года она представляла Россию.
За выход в четвертьфинал Таусон сыграет с победительницей матча Ига Швёнтек (Польша, 8-й номер посева) — Даниэль Коллинз (США).
Датчанка второй раз в карьере пробилась в четвертый круг турнира Большого шлема, ранее ей это удалось на «Ролан Гаррос» 2024 года. До текущего розыгрыша Таусон не выиграла ни одного матча на Уимблдоне, она трижды вылетала в первом раунде.