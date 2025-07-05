Рыбакина проиграла Таусон в третьем круге турнира Уимблдона

Датчанка второй раз в карьере пробилась в четвертый круг турнира Большого шлема, ранее ей это удалось на «Ролан Гаррос» 2024 года. До текущего розыгрыша Таусон не выиграла ни одного матча на Уимблдоне, она трижды вылетала в первом раунде.