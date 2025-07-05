Крейчикова проиграла в третьем круге Уимблдона

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова не смогла выйти в четвертый крут Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече третьего раунда действующая победительница турнира Крейчикова, получившая 17-й номер посева, проиграла десятой ракетке турнира американке Эмме Наварро со счетом 6:2, 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут.
В следующем круге Наварро встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая выступает под седьмым номером посева.