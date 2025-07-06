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Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдонского турнира

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Министерства спорта и туризма Беларуси

Сегодня в поединке ⅛ финала лидер мирового рейтинга победила бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс, которая занимает 23-е место, — 6:4, 7:6 (7:4). В четвертьфинале соперницей первой ракетки планеты будет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (104-й номер рейтинга WTA).

До этого Соболенко обыграла канадку Карсон Брэнстин (194) — 6:1, 7:5, чешку Марию Боузкову (48) — 7:6, 6:4 и британскую теннисистку Эмму Радукану (40) — 7:6, 6:4.

Уимблдонский турнир завершится 13 июля. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов. Год назад чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.