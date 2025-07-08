Швентек — самая молодая теннисистка, вышедшая в 12 четвертьфиналов ТБШ с 2008 года

24-летняя полька стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в 12 четвертьфиналов турниров «Большого шлема» с тех пор, как это удалось Марии Шараповой на Australian Open-2008.
За полуфинал Швентек сыграет с Людмилой Самсоновой.
В четвертом круге она обыграла Клару Таусон 6:4, 6:1.
24-летняя полька стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в 12 четвертьфиналов турниров «Большого шлема» с тех пор, как это удалось Марии Шараповой на Australian Open-2008.
За полуфинал Швентек сыграет с Людмилой Самсоновой.