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Швентек — самая молодая теннисистка, вышедшая в 12 четвертьфиналов ТБШ с 2008 года

В четвертом круге она обыграла Клару Таусон 6:4, 6:1.

Источник: Спортс"

24-летняя полька стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в 12 четвертьфиналов турниров «Большого шлема» с тех пор, как это удалось Марии Шараповой на Australian Open-2008.

За полуфинал Швентек сыграет с Людмилой Самсоновой.