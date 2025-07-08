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Соболенко стала первой полуфиналисткой Уимблдонского турнира

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

В сегодняшнем четвертьфинальном поединке первая ракетка мира победила немецкую теннисистку Лауру Зигемунд (104-й номер рейтинга WTA) — 4:6, 6:2, 6:4. Матч длился 2 часа 57 минут. В игре за попадание в финал белоруска сыграет с победительницей встречи между представительницей США Амандой Анисимовой (12) и российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (50). До этого Соболенко обыграла канадку Карсон Брэнстин (194) — 6:1, 7:5, чешку Марию Боузкову (48) — 7:6, 6:4, британскую теннисистку Эмму Радукану (40) — 7:6, 6:4 и бельгийку Элизе Мертенс (23) — 6:4, 7:6.

Уимблдонский турнир завершится 13 июля. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов. Год назад чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и чешка Барбора Крейчикова.