Арина Соболенко первой в 2025 году квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

Сегодня, 9 июля, Соболенко (1) вышла в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале Арина одолела представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4. После данного успеха Соболенко преодолела необходимый порог очков для квалификации на Итоговый турнир.
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила сравнительный график набора очков Соболенко в сезоне-2024 и сезоне-2025 на момент завершения четвертьфинала Уимблдона.
На текущий момент в сезоне-2025 Соболенко завоевала три титула (в Брисбене, Майами и Мадриде) и два раза сыграла в финала турниров «Большого шлема» (на Australian Open и «Ролан Гаррос»).
Отметим, что Соболенко ещё ни разу в карьере не выигрывала Итоговый чемпионат WTA. Её лучший результат — финал 2022 года.