Норри — об Алькарасе: не вижу причин, почему он не продолжит выигрывать «Шлемы»

Он делает всё с лёгкостью, потому что действительно наслаждается игрой. Если сравнивать его с Рафой, то Карлос совсем другой игрок, но он очень наслаждается своим теннисом. Не вижу причин, почему он не продолжит выигрывать турниры «Большого шлема». Буду следить за ним до конца турнира, ведь он, очевидно, фаворит", — приводит слова Норри Punto de Break.