38-летний Фабио Фоньини объявил о завершении карьеры

Фоньини — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2015 года), чемпион 17 турниров ATP (девяти из них — в одиночном разряде). Крупнейший титул в карьере Фоньини в одиночном разряде — победа на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло 2019 года. Наивысшая позиция в мировом рейтинге — девятая (июль 2019 года).