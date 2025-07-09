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Джокович повторил абсолютный рекорд по числу полуфиналов на турнирах Большого шлема

Серб дошел до этой стадии турнира Большого шлема в 52-й раз.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович повторил абсолютный рекорд по числу выходов в полуфинал на турнирах Большого шлема.

Предстоящий полуфинал Уимблдона станет для Джоковича 52-м на турнирах Большого шлема. Столько же на счету американки Крис Эверт. Среди мужчин второе место по этому показателю занимает швейцарец Роджер Федерер (46), который уже завершил профессиональную карьеру.

В полуфинале Уимблдона соперником Джоковича станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В другом матче ½ финала встретятся действующий чемпион турнира испанец Карлос Алькарас и американец Тейлор Фритц. Встречи пройдут 11 июля.

Джоковичу 38 лет. Он является рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин, на его счету 24 титула. В женском одиночном разряде столько же раз побеждала австралийка Маргарет Корт.