Синнер о том, как изменился с 2023-го: «Я теперь другой игрок и человек. Надеюсь, я могу сказать, что стал еще и более зрелым»

— Да, конечно. За эти пару лет для меня многое изменилось. Перед матчами я чувствую себя комфортнее, увереннее. Но в то же время я знаю, что мне нужно продолжать работать и продолжать оказывать давление на самого себя. Потому что появляются подрастает новое поколение, появляются новые игроки. Новак [Джокович] здесь. Конечно, и Карлос [Алькарас]. Много теннистов. Работа никогда не заканчивается. Это захватывающе.