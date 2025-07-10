Джокович перед матчем с Синнером в ½ финала «Уимблдона»: «Надеюсь, я смогу продержаться с ним потенциальные пять сетов»

— На самом деле ничего. Сейчас я постараюсь сконцентрироваться на восстановлении и том, чтобы привести тело в форму для физически затратного матча. Надеюсь, я смогу показать высокий уровень и смогу продержаться с ним потенциальные пять сетов. Мне надо показать свою наилучшую игру, которую я только могу сейчас показать, чтобы победить Янника. Я это знаю. Единственное, о чем я сейчас могу думать, это о том, чтобы подготовиться физически и ментально, чтобы сражаться с ним столько, сколько будет нужно, — сказал Джокович на пресс-конференции.