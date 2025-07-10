Соболенко не смогла пробиться в финал Уимблдонского теннисного турнира

На нынешнем турнире Соболенко переиграла канадку Карсон Брэнстин (194) — 6:1, 7:5, чешку Марию Боузкову (48) — 7:6, 6:4, британку Эмму Радукану (40) — 7:6, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (23) — 6:4, 7:6 и немку Лауру Зигемунд (104) — 4:6, 6:2, 6:4. В прошлые годы Арина Соболенко дважды добиралась до полуфинальной стадии Уимблдона, но оба раза уступала своим соперницам.