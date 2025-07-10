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Соболенко не смогла пробиться в финал Уимблдонского теннисного турнира

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в финал Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в первом полуфинальном поединке первая ракетка планеты встречалась с представительницей США Амандой Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге, и уступила — 4:6, 6:4, 4:6.

На нынешнем турнире Соболенко переиграла канадку Карсон Брэнстин (194) — 6:1, 7:5, чешку Марию Боузкову (48) — 7:6, 6:4, британку Эмму Радукану (40) — 7:6, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (23) — 6:4, 7:6 и немку Лауру Зигемунд (104) — 4:6, 6:2, 6:4. В прошлые годы Арина Соболенко дважды добиралась до полуфинальной стадии Уимблдона, но оба раза уступала своим соперницам.

Во втором сегодняшнем полуфинале полька Ига Свентек (4-й номер рейтинга WTA) будет соперничать со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (35). Финал женского турнира состоится в субботу, 12 июля.

Мужские полуфинальные встречи пройдут завтра. Действующий чемпион Уимблдона испанец Карлос Алькарас (2) сыграет с американцем Тейлором Фрицем (5), а соперником лидера мирового рейтинга итальянского теннисиста Янника Синнера будет легендарный серб Новак Джокович (6), который семь раз выигрывал Уимблдонский турнир.

Нынешний турнир завершится 13 июля. Победители в мужском и женском одиночном разрядах заработают по 2000 рейтинговых очков и по 3 млн фунтов стерлингов.