Теннисистки Анисимова и Свёнтек сыграют в финале Уимблдона

Свёнтек 24 года, она является четвертой ракеткой мира. В ее активе 22 титула Женской теннисной ассоциации (WTA). Польская теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема — четыре раза Открытый чемпионат Франции (2020, 2022−2024) и один — Открытый чемпионат США (2022). В 2024 году Свёнтек стала бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде, спортсменка 125 недель возглавляла рейтинг WTA. Польская спортсменка впервые сыграет в финале Уимблдона.