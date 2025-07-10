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Теннисистки Анисимова и Свёнтек сыграют в финале Уимблдона

Свёнтек обыграла в полуфинале представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в полуфинальном матче Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу Свёнтек, посеянной на турнире под 8-м номером. Бенчич выступала без номера посева, в четвертьфинале швейцарка победила россиянку Мирру Андрееву. В финале Свёнтек сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой (13-й номер посева), которая в полуфинале победила первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.

Свёнтек 24 года, она является четвертой ракеткой мира. В ее активе 22 титула Женской теннисной ассоциации (WTA). Польская теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема — четыре раза Открытый чемпионат Франции (2020, 2022−2024) и один — Открытый чемпионат США (2022). В 2024 году Свёнтек стала бронзовым призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде, спортсменка 125 недель возглавляла рейтинг WTA. Польская спортсменка впервые сыграет в финале Уимблдона.

28-летняя Бенчич занимает 35-е место в мировом рейтинге. Швейцарская теннисистка выиграла 9 турниров WTA. Спортсменка повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее она выходила в полуфинал Открытого чемпионата США (2019). Бенчич стала победительницей Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде и серебряным призером в парном.

Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 13 июля. Призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн. Действующей победительницей является Барбора Крейчикова из Чехии, которая на текущем турнире вылетела в третьем круге.

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