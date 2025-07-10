Соболенко о том, что общего в ее поражениях на «Шлемах» в 2025-м: «В каждом из трех матчей я сомневалась в себе»

— Не знаю. Думаю, в таких матчах я должна постоянно напоминать себе о своей силе и брать инициативу в свои руки. Доверять своим ударам и решениям. Кажется, во всех трех сложных поражениях на «Шлемах» я сомневалась в себе. Каждый раз убеждаю себя: «На корте ты можешь все». Когда верю в себя, показываю лучший теннис. Так что, возможно, на US Open мне стоит поверить в себя и действовать решительно, — сказала Соболенко на пресс-конференции.