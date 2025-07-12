Энди Роддик оценил шансы Иги Швёнтек и Аманды Анисимовой на победу в финале Уимблдона

«Я думаю, что фаворитом должна быть Ига Швёнтек, но Анисимова постоянно прибавляет, и за ней очень интересно наблюдать. Ей нужно снова хорошо подавать и наносить первые удары. Она сразу бросается в атаку, как пчела, которая кружит вокруг, и её укус намного больнее. Ига просто отнимает у соперниц время, видит мяч быстрее всех и принимает решения молниеносно. Она обыгрывала действительно очень сильных соперников», — приводит слова Роддика Sportskeeda.