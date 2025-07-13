Синнер победил Алькараса и впервые выиграл Уимблдон

На прошедшем Уимблдоне сразу три россиянки добрались до четвертьфинала в одиночном разряде — Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева и Людмила Самсонова, подобное произошло впервые с 2006 года. В мужском турнире лучший результат показал Карен Хачанов, также завершивший участие в четвертьфинале. Четыре представителя России дошли до этой стадии в одиночных соревнованиях на Уимблдоне впервые с 2005 года. Тогда в полуфинал смогла пробиться только Мария Шарапова, остановившаяся в шаге от титульной встречи. На завершившемся Уимблдоне из представителей России до титула смогла добраться только Вероника Кудерметова, она добилась итоговой победы в парном разряде в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс.